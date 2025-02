Corpo de jovem assassinada a golpes de faca é encontrado às margens de um córrego

O corpo de uma mulher, de 31 anos, foi encontrado no meio da mata, às margens de um córrego. De acordo com a perícia, Daniela foi assassinada a golpes de faca. A jovem se mudou para Campinas, no interior de São Paulo, em busca de uma vida tranquila e era sempre vista pelos vizinhos passeando com os cachorros pelo bairro. A polícia agora tenta identificar e prender o responsável pelo crime.