Foi sepultado nesta terça (12) o lutador de artes marciais que foi morto pelo ex-companheiro da namorada dele no Morumbi, zona sul de São Paulo. Kayky, de 21 anos, estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido por Michel. A vítima foi baleada nas costas e na cabeça. Michel fugiu do local e depois foi encontrado morto em uma praça.