Corpo de mulher, com sinais de tortura, é encontrado em avenida da zona leste de São Paulo

A pensionista Jeane Martins de Souza, de 37 anos, foi encontrada morta em uma avenida da zona leste de São Paulo após sair para tomar café com um homem misterioso. A viúva, mãe de quatro filhos, estava com um saco preto na cabeça e sinais de tortura. Segundo as investigações, ela teria sido jogada de um carro em movimento. Já são mais de 40 dias do crime, sem pista dos assassinos. Acompanhe na reportagem!



