Corpo esquartejado é encontrado na região onde Vitória desapareceu

Na tarde desta quarta (5), um corpo esquartejado foi encontrado em Cajamar, na Grande São Paulo. Foi nesta região em que a jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu na última quarta (26). As viaturas da polícia já estão no local para realizar a verificação. O corpo encontrado é de uma menina que possui tatuagens. A equipe da RECORD se encaminha à região.



