Costureira desaparecida em SP é encontrada morta com mãos e pés amarrados e cabelo cortado

Novas imagens mostraram os últimos momentos da costureira Marilza Machado de Oliveira, de 54 anos, com vida. Ela apareceu em um bar perto de onde morava. A trabalhadora ficou desaparecida por alguns dias, quando encontraram o corpo dela em um córrego a 7 quilômetros de onde ela morava. Ela estava com as mãos e os pés amarrados, além do cabelo cortado. A polícia agora tenta identificar quem são as pessoas que apareceram com Marilza antes dela ser encontrada morta.



