Costureira é encontrada morta após desaparecer e marido não comunicar sumiço

Marilza, de 53 anos, morava há mais de dez anos com o companheiro Dagmar em Sumaré, no interior de São Paulo. Certo dia, ela desapareceu misteriosamente. Dagmar não avisa os filhos dela e segue a vida normalmente. Até que o caçula, Nelson, percebe a ausência da mãe e descobre que Marilza está desaparecida há uma semana. Ele registra um boletim de ocorrência, e as buscas começam. Dias depois, o corpo de Marilza é encontrado em um córrego a 7 quilômetros de casa. A polícia ainda não tem suspeitos do crime, mas os filhos não descartam a participação de Dagmar.



