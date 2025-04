Cratera que se abriu na Marginal Tietê, em São Paulo, vai demorar três dias para ser fechada

Uma cratera se abriu na Marginal Tietê na tarde da última quinta-feira (10), após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista. Nesta sexta (11), foi divulgado que o buraco, localizado na altura da saída da rodovia dos Bandeirantes, sentido rodovia Castello Branco, vai demorar três dias para ser fechado. O trecho afetado foi interditado e as autoridades isolaram a área, enquanto os engenheiros avaliam a situação. As laterais da cratera estão cedendo e o fundo está tomado por água empoçada, sem escoamento.



