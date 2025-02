Criança de 2 anos morre ao ser esquecida trancada dentro de carro em Goiânia (GO)

Uma criança de 2 anos morreu depois de ficar mais de três horas trancada em um carro em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia (GO). Salomão foi socorrido, mas não resistiu. Ele era transportado todos os dias pela dona do berçário onde passava algumas horas do dia. Em depoimento, a empresária afirmou que esqueceu a criança no veículo. Ela foi presa e a polícia segue investigando o caso.



