Crianças de uma creche de São Bernardo do Campo (SP) são vítimas de agressão e maus-tratos

O Cidade Alerta recebeu uma denúncia dos pais de crianças matriculadas em uma creche em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As crianças têm sofrido agressões e maus-tratos por funcionários nas dependências da escola de ensino infantil. Em uma das gravações que captaram as agressões, uma mulher dá comida à criança e depois empurra a cabeça dela. O bebê começa a chorar e a funcionária o ajeita na cadeira. Confira mais detalhes desta história na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!