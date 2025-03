Crime de ciúme: pedreiro é morto a facadas por ex-marido ciumento de nova companheira

O pedreiro Paulo Roberto foi morto pelo ex-companheiro da mulher que ele estava se envolvendo em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele conheceu Daniela, mas ela escondeu que havia sido casada com Alex, um homem ciumento e movido pelo ciúme. Um dia, Alex invadiu a casa de Daniela e atacou Paulo com golpes de faca. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A mãe de Paulo, Francisca, encontrou o celular de Daniela abandonado no local do crime e uma mensagem dela pedindo ajuda a um outro homem, logo após o ataque. Daniela e Alex nunca mais foram vistos. Agora, a polícia desconfia que ela tenha sido cúmplice de uma armadilha.



