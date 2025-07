Crime ou acidente? Mulher morre após discutir com companheira em São Paulo

Bárbara, de 21 anos, morreu após uma discussão com a companheira, Aline, com quem mantinha um relacionamento marcado por brigas frequentes. Segundo a versão apresentada pela suspeita, durante a discussão, Bárbara caiu, bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência. A companheira pediu ajuda a uma vizinha enfermeira e levou Bárbara ao hospital, onde a jovem já chegou sem vida. A morte foi registrada como feminicídio, e Aline deixou o hospital logo após comunicar a família da vítima. Ela foi intimada a depor e nega qualquer responsabilidade na morte.



