Criminosos que executaram empresário em Porsche assaltaram loja de carros minutos antes do crime

A polícia descobriu que a execução de Rodrigo, o empresário morto a tiros dentro de uma Porsche em Guarulhos, na Grande São Paulo, não foi o único crime dos suspeitos. Câmeras de segurança flagraram quando os criminosos assaltaram uma loja de carros minutos antes de Rodrigo ser executado. A loja fica a três quilômetros do local do crime. Segundo a polícia, a arma e a corrente do empresário, que era CAC, foi levada pelos suspeitos, mas o coldre foi deixado. As motos usadas no crime já foram identificadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!