Cunhado de adolescente que desapareceu após receber notícia de herança é morto em Diamantino (MT)

Marina, de 13 anos, desapareceu em Diamantino, Mato Grosso, após a morte do pai em um acidente de trabalho. Dias depois de receber a notícia de que herdaria R$ 25 mil, quantia que só poderá sacar ao completar 18 anos, a adolescente sumiu, levando a mãe, Adrielle, a temer o pior. O namorado de Marina, João, e outros amigos foram inicialmente presos sob suspeita de envolvimento, mas foram liberados por falta de provas. A situação se agravou com a execução de João na porta de casa, momentos antes de prestar novo depoimento. A investigação foi reaberta pela polícia, mas Marina permanece desaparecida. A comunidade busca respostas sobre o caso.



