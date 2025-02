'Dama de Vermelho': Justiça decreta prisão e fecha o cerco contra primeira-dama do crime organizado

O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão definitiva de Luciane Barbosa, apelidada de 'Dama de Vermelho', casada com o traficante conhecido como 'Tio Patinhas', chefe do Comando Vermelho. Sentenciada a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico, Luciane teria utilizado os recursos ilícitos do marido para adquirir bens de luxo. Após perder o prazo para recurso contra sua condenação, ela é agora uma foragida da Justiça e pode ser capturada a qualquer momento. 'Tio Patinhas' cumpre pena de mais de 30 anos por crimes relacionados ao tráfico de drogas.