Defesa Civil emite alerta severo para fortes chuvas na capital paulista

Uma forte chuva atinge São Paulo no fim da tarde desta quarta (12) e já começa a provocar estragos em vários pontos. Um córrego em Osasco, na região metropolitana, registra um aumento significativo do nível da água. A Defesa Civil emitiu alerta severa para as zonas norte, oeste, central e alguns pontos da zona sul da capital paulista. Além das marginais Pinheiros e Tietê.



