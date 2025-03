Defesa de Maicol pede habeas corpus e anulação da confissão alegando tortura

A polícia investiga a possível participação de uma segunda pessoa no assassinato de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar (SP). Embora o delegado mantenha silêncio devido ao segredo de Justiça, é confirmado que Maicol Salles é considerado culpado, mas teria recebido auxílio. Os advogados de defesa do suspeito apresentaram dois pedidos de soltura e entraram com um pedido de habeas corpus. Eles alegam que o suspeito sofreu tortura para confessar o crime. Maicol foi transferido na última quarta-feira (19) para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.



