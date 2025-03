Defesa de Maicol alega agressão durante confissão do suspeito e pressiona por anulação de depoimento

A defesa de Maicol Salles do Santos, assassino confesso de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, alegou que ele sofreu agressões na delegacia de Cajamar (SP). A afirmação dos advogados pode tornar a confissão do suspeito inválida, por pressão psicológica. Maicol foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos e a defesa busca anular o depoimento. Porém, o Ministério Público não encontrou evidências de agressão ou tortura. A família de Vitória ainda luta pela reconstituição do crime diante das divergências entre o depoimento de Maicol e os resultados da perícia.



