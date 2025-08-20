Dentista é preso em flagrante por abusar sexualmente de paciente dentro do consultório
Ele negou o crime, mas a perícia encontrou material genético dele na blusa da vítima
Henrique Tonelli, dentista de 31 anos, foi preso em flagrante suspeito de abusar de uma paciente em seu consultório. Virgínia, de 41 anos, relatou à polícia que conheceu o profissional pela internet e marcou uma consulta para a retirada dos dentes do siso. No local, questionou se o marido poderia acompanhá-la, mas o dentista negou. Durante o procedimento, após ser sedada, a paciente acordou e percebeu que estava sendo abusada. Assim que conseguiu sair, pediu ajuda ao companheiro. Henrique teria oferecido devolver o dinheiro do tratamento, mas a vítima recusou e acionou a polícia. Em depoimento, o dentista negou o crime e afirmou que uma das medicações poderia causar confusão mental. A perícia, no entanto, encontrou material genético na blusa da vítima.
