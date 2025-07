Detento foge de audiência virtual, rouba moto e mata idoso

Dois presos participavam de uma audiência de custódia virtual dentro de um Centro de Detenção Provisória. De repente, um deles, que não estava algemado, saltou pela janela. O suspeito pulou o muro e fugiu do centro de detenção. O único policial que estava com os presos na sala até tentou saltar atrás dele, mas não conseguiu. O homem que foi preso por roubo conseguiu se esconder em uma área de mata, invadiu uma instituição de ensino superior, matou um idoso e fugiu com a moto da vítima.



