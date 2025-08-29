Logo R7.com
Discussão em supermercado termina com morte de jovem

Felipe, de 29 anos, é morto por disparo de segurança sem autorização de porte de armas; caso levanta debate sobre racismo

Cidade Alerta|Do R7

Felipe, um artista de 29 anos, morreu após ser baleado durante uma discussão com Milton Miranda, de 58 anos, em um supermercado. Câmeras de segurança registraram o momento em que ocorreu a discussão no caixa, resultando no disparo. Após ser atingido, Felipe tentou buscar ajuda em uma farmácia próxima, mas não resistiu. Milton não era formalmente um segurança do local e não tinha autorização para portar a arma usada. A polícia investiga o caso, enquanto amigos e familiares suspeitam de motivação racial. O supermercado negou qualquer vínculo oficial com Milton e condenou o uso de violência.

