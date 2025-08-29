Discussão em supermercado termina com morte de jovem

Felipe, um artista de 29 anos, morreu após ser baleado durante uma discussão com Milton Miranda, de 58 anos, em um supermercado. Câmeras de segurança registraram o momento em que ocorreu a discussão no caixa, resultando no disparo. Após ser atingido, Felipe tentou buscar ajuda em uma farmácia próxima, mas não resistiu. Milton não era formalmente um segurança do local e não tinha autorização para portar a arma usada. A polícia investiga o caso, enquanto amigos e familiares suspeitam de motivação racial. O supermercado negou qualquer vínculo oficial com Milton e condenou o uso de violência.



