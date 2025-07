Discussão entre vizinhos por janela quebrada termina em morte na zona sul de São Paulo

Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Ryan Lira, de 23 anos, foi assassinado a facadas depois de um desentendimento banal devido a um vidro quebrado. Ele tentava tirar um tecido da janela do quarto quando o vidro se quebrou e um pedaço caiu no quintal do vizinho, Fábio. Ele ficou furioso e foi tirar satisfação junto de outros dois amigos, conhecidos como Bilu e Careca. Eles começaram a agredir o jovem, até que um deles pegou uma faca e o atacou. Ryan chegou a ser socorrido, mas morreu após passar por uma cirurgia. Revoltados, moradores da região agrediram Careca. Ele foi hospitalizado e, depois que recebeu alta, desapareceu. Os três autores do crime estão foragidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!