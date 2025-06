Dívidas e cobranças: suspeito de encomendar morte de dois sargentos do Exército é preso

Foi preso Ivan Nazareth Lisboa, acusado de ser o mandante da morte de dois sargentos do Exército. Segundo as investigações, Ricardo Jefferson Moura Gomes, de 24 anos, emprestava dinheiro para alguns colegas. Ivan foi um dos que pegou um empréstimo com o sargento e tinha uma dívida de R$ 600 reais. Ele não gostou de ser cobrado por Ricardo e armou uma emboscada. A vítima estava com Matheus da Silva Souza, de 29 anos, quando o carro em que estavam foi queimado. Imagens gravadas por testemunhas mostram os restos do veículo. Com a prisão de Ivan, a polícia vai atrás de outros quatro indivíduos que estariam envolvidos no crime.



