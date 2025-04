Dois criminosos são mortos pela polícia no centro de São Paulo após atirarem em agentes

Dois homens foram baleados e mortos em plena luz do dia no centro de São Paulo. Uma troca de tiros aconteceu depois que a polícia foi acionada para uma ocorrência misteriosa dentro de uma comunidade. Ao chegar no local, os policiais se depararam com oito suspeitos que tentaram correr, mas dois deles foram encurralados e atiraram nos agentes, que revidaram. Eles morreram no local. Com eles, foram encontrados um revólver, drogas e uma metralhadora artesanal.



