Driblando a Fome realiza partida solidária em Salvador (BA) e arrecada toneladas de alimentos

O evento Driblando a Fome aconteceu neste sábado (5), no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), e reuniu 40 mil pessoas. A partida solidária contou com a presença de grandes nomes do futebol, entre eles o comentarista Dodô. A ação social busca arrecadar alimentos e cestas básicas para quem está em situação de vulnerabilidade alimentar. Nesta edição, a meta é arrecadar 180 toneladas.



