Duas mulheres são atropeladas em Embu das Artes (SP); uma delas aguarda vaga na UTI

Um atropelamento foi registrado por câmeras de segurança em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Um grupo de amigos caminhava pela rua, quando um carro atropelou duas mulheres que estavam mais atrás. O motorista fugiu sem prestar socorro. Os amigos que não foram atingidos correram até as vítimas, de 20 e 28 anos, que estavam caídas no chão. Elas foram socorridas. A mais jovem já teve alta, já Alexandra está internada em estado grave. Testemunhas dizem que o atropelamento foi intencional. O Cidade Alerta falou com uma das mulheres que quase foi atropelada. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!