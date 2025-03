Em entrevista a Gottino, dono do Corolla nega que conhece suspeitos da morte de Vitória

Entrevistado por Reinaldo Gottino, o dono do Corolla que é suspeito no caso Vitória declarou que seu carro não está envolvido no desaparecimento da jovem de 17 anos e garantiu que possui provas da localização do veículo no dia do crime. Ele afirmou que se apresentou voluntariamente à delegacia e que, mesmo cooperando com as investigações, sua família sofreu ameaças. O homem ainda negou ser amigo dos outros dois suspeitos. Acompanhe.



