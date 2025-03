Emboscada: empresário vai à Justiça contra vizinho e é morto a caminho do Fórum

Um empresário que fez sucesso nos anos 2000 com uma das maiores fábricas de bolachas do país é assassinado por vizinho. Valdecir, conhecido como "Valdecir Bolacheiro", tinha o sonho de reativar a fábrica, mas uma desavença com Atito, o vizinho de terreno, acabou com tudo. Esse impasse era por conta da cerca que separava as propriedades. A questão foi parar na Justiça. Uma audiência de conciliação foi marcada. Valdecir estava a caminho do Fórum, quando foi assassinado a tiros na frente da fábrica. Atito compareceu à audiência normalmente, mas ele não sabia que uma câmera de segurança havia gravado imagens do carro que ele dirigia no momento do crime. O caso vem de Nova Fátima, no Paraná.





