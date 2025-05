Empresário desaparece e carro é encontrado abandonado em SP

Nelson, de 44 anos, está desaparecido desde esta sexta (16). O empresário do ramo de suplementos viajou até Cravinhos (SP) para participar de uma reunião, e o último contato que teve com a esposa, Tatiane, foi no início da tarde. Depois disso, Nelson não deu mais notícias. Mas, na manhã deste sábado (17), a mulher do empresário recebeu uma ligação da polícia informando que o carro de Nelson havia sido encontrado abandonado no bairro de Lauzane Paulista, zona norte de SP.



