Empresário é executado dentro de carro de luxo em Guarulhos (SP)

Rodrigo era um empresário, de 35 anos, que gostava de conhecer o mundo, ostentava carros de luxo e viagens cinematográficas, mas que foi vítima de um crime ainda cercado de mistério. Rodrigo se preparava para sair com um veículo avaliado em mais de R$ 1 milhão para curtir o fim de semana. Minutos depois, ele seria executado a tiros no meio da rua, em Guarulhos, na grande São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!