Empresário encontrado morto em Interlagos (SP) estava sem calça e sem sapatos, afirmam policiais

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Adalberto Júnior, cujo corpo foi encontrado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O Cidade Alerta conversou com guardas, que destacaram que objetos pessoais como a calça e os sapatos da vítima não foram encontrados. Cães farejadores estão na busca pelas vestimentas desaparecidas, mas sem êxito até o momento. A polícia investiga para entender se o caso foi um acidente ou um crime.



