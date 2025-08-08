Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo

O empresário libanês Nour Safa, que atua na região comercial do Brás, no centro de São Paulo, está desaparecido há quatro dias. Ele foi visto pela última vez ao chegar ao local de estoque de uma de suas lojas. Nour Safa vive no Brasil há dez anos. Amigos do empresário refizeram o trajeto entre a casa dele e o depósito, que leva cerca de 20 minutos a pé. A polícia investiga o caso e tenta descobrir o paradeiro do empresário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!