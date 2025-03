Engenheiro é assassinado por namorada em plano para herdar fortuna; mãe também é morta

Gilvan, um engenheiro de 50 anos com boa condição financeira, foi assassinado em São Paulo por Liliana, sua namorada de 22 anos, que planejava herdar seus bens. Após descobrir que ele escondia sua riqueza, Liliana o matou em sua casa e tentou transferir o dinheiro, mas não conseguiu. Em seguida, ela chamou a mãe de Gilvan, Maria Telma, que também foi morta ao chegar ao local. Liliana cortou a mangueira de gás para explodir a casa e destruir as evidências, mas foi surpreendida por um motorista de aplicativo, que acionou a polícia. Ela foi presa em flagrante, e as autoridades investigam possíveis cúmplices.



