Engenheiro químico mexicano é preso em operação contra o tráfico de drogas

Guillermo Ortiz, um engenheiro químico mexicano e ex-funcionário de uma petrolífera, foi preso durante uma operação em um bairro nobre de São Paulo. Apontado como o maior produtor de metanfetamina no estado, Guillermo foi encontrado na rua com um comparsa chinês. Ele levou a polícia ao apartamento onde fabricava a droga. No local, foram apreendidas drogas prontas para venda e uma arma simulada.