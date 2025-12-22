Entregadora terceirizada é atacada após deixar encomenda

Aline e o seu filho foram deixar uma encomenda, mas a pessoa não estava em casa e pediu para a Aline deixar na casa dos vizinhos. O problema é que eles, que são irmãos, não gostaram nada da situação. Eles saíram na rua acompanhados da mãe quando a discussão verbal começou.



Após a discussão, o filho de Aline partiu para cima de um dos homens e o derrubou, mas o outro foi para cima da própria Aline. Dois homens que estavam perto chegaram para tentar acalmar as coisas e separar a briga. Um deles consegue afastar Aline do agressor e outro conseguiu separar o filho dela do outro homem.



Aline e o filho foram para o hospital com vários ferimentos. Ela diz que, quando estava lá, recebeu um vídeo de um grupo de entregadores que ficaram sabendo da confusão e foram até a casa dos irmãos e mais uma confusão aconteceu. Tudo por conta de apenas uma entrega!



