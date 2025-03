‘Esse rapaz não agiu sozinho’, diz advogado da família de Vitória sobre envolvimento de terceiros

A família de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, está convencida de que Maicol Salles dos Santos não agiu sozinho no crime, mesmo após sua confissão . O advogado da família, Fábio, destacou contradições no depoimento do suspeito e defendeu uma reconstituição dos fatos para desvendar a participação de outras pessoas. "Esse rapaz não agiu sozinho", afirmou.



