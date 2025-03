Caso Vitória: após confissão, polícia conclui que Maicol agiu sozinho e que não houve abuso sexual

Maicol Salles dos Santos admitiu ter matado a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP). A confissão do suspeito pegou a própria defesa dele de surpresa. Os investigadores e a família de Vitória estavam na expectativa de que ele revelasse detalhes sobre o crime. A polícia revelou que Maicol monitorou a vítima por sete meses com um perfil falso. Cícero, amigo do suspeito, também esteve na delegacia e negou envolvimento no caso. Investigadores concluíram que Maicol agiu sozinho e que não houve abuso sexual.



