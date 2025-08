‘Estelionato do amor’: homem é preso por aplicar golpes e lesar vítimas em quase R$ 6 milhões

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 26 anos, foi preso em São Paulo por aplicar o golpe conhecido como “estelionato do amor”. Ele conquistava as mulheres e transformava o romance em golpe. Gustavo chegou a lesar as vítimas em quase R$ 6 milhões, com vendas de imóveis, veículos e até cheques para sustentar uma vida de luxo, paga pelos enganados. Acompanhe na reportagem.



