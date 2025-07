Estreia da nova temporada do Doc Investigação promete revelações inéditas sobre o caso Henry Borel

A nova temporada do programa Doc Investigação estreia nesta segunda-feira (14), às 22h45, na tela da RECORD. O primeiro episódio aborda a morte do menino Henry Borel. A jornalista Thais Furlan entrevistou Monique e Jairinho sobre o caso. As entrevistas revelam informações inéditas e versões conflitantes, que não foram compartilhadas anteriormente com as autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!