Estudante de direito é acusada de desviar dinheiro da formatura para usar em apostas online

Cláudia, uma estudante de direito, foi denunciada pelos colegas de formatura por ter usado todo o dinheiro, cerca de R$ 77 mil em apostas online, como o jogo do tigrinho. Em 27 de janeiro, Cláudia Roberta Silva, presidente da comissão, enviou mensagem aos colegas contando sobre a situação. Depois disso, ninguém mais consegue falar com a estudante. Segundo a Polícia Civil, ela parou de atender os colegas e saiu da cidade. A formatura estava marcada para 22 de fevereiro. Os policiais trabalham com duas linhas de investigação: apropriação indébita ou estelionato. Veja o que o delegado fala.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!