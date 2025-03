Estudante de medicina veterinária suspeita de comandar finanças do tráfico pode ter fugido do país

A estudante de veterinária, Beatriz Leão, suspeita de comandar as finanças do tráfico em Curitiba e região metropolitana, está foragida e é considerada a mulher mais procurada do Paraná. Beatriz é companheira de Jean, um líder de facção preso que, mesmo atrás das grades, continua dando ordens por telefone para ela. Ele estaria por trás da expansão da facção paulista no estado. Um cerco foi montado na casa de Beatriz, mas ela já havia desaparecido. A jovem, que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, com vídeos de viagens e academia para mais de 15 mil seguidores, apagou todos os seus perfis. Agora, as autoridades suspeitam que Beatriz possa ter fugido do país.



