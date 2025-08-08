Estudante de zootecnia desaparecida foi vista morta, segundo amante do namorado

Carmen, uma estudante de zootecnia, desapareceu após encontrar o namorado, Marcos Yuri, no sítio dele. A polícia acaba de encontrar pedaços de um celular que pode ser da jovem em uma área de mata. A localização só foi possível após Roberto, um policial ambiental aposentado, prestar depoimento aos investigadores. O homem é o amante de Marcos Yuri e disse à polícia que viu Carmen morta. Apesar disso, ele nega envolvimento na execução e na ocultação de cadáver. Já o principal suspeito, Marcos Yuri, insiste que não tem nada a ver com o crime. Carmen desapareceu depois de pressionar o namorado para que ele assumisse o relacionamento. Marcos Yuri e Roberto estão presos. Enquanto isso, a polícia segue fazendo buscas por Carmen.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!