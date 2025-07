Ex-atleta de paracanoagem é preso suspeito de estuprar adolescentes

Um ex-atleta de paracanoagem foi preso suspeito de estuprar adolescentes. Roni Eder de Souza do Carmo, de 33 anos, também costumava enviar dinheiro para as vítimas em troca de fotos íntimas. Nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com a mãe de uma das vítimas. Ela contou que, quando descobriu o que Roni estava fazendo, ligou para confrontá-lo. Na ligação, ele ainda teve coragem de confessar o crime e colocar a culpa nas vítimas. Roni é cadeirante e ex-atleta de paracanoagem. Veja na reportagem.



