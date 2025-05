Ex-estelionatário é executado em casa por falsos policiais após ser liberado da prisão

Jordano, de 27 anos, é bastante conhecido da polícia por ser um golpista. O estelionatário morou em mansões, tinha carros de luxo, tudo isso sem nunca ter trabalhado. Jordano acabou preso e passou um bom tempo na cadeia. Saindo da prisão, ele foi direto para a casa da mãe no interior do Rio de Grande do Sul, e estava disposto a viver uma nova vida. Certo dia, homens encapuzados, vestidos com uniformes da Polícia Civil, invadiram a casa da mãe dele fortemente armados. Jordano foi executado com mais de dez tiros. Os atiradores, na verdade, eram rivais do tráfico. Pelo menos quatro suspeitos participaram da morte de Jordano. Até agora nenhum deles foi identificado.



