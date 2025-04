Ex-modelo que matou taxista idoso foge da cadeia pela porta da frente em Londrina (PR)

Maria Luisa do Prado foi presa após matar um taxista idoso e escapou de um motel com o namorado após se recusar a pagar a conta em Londrina (PR). Agora, ela fugiu da cadeia pela porta da frente, sem nenhuma dificuldade. Ela ainda deixou o filho no carro durante a fuga do motel.



