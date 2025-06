Exclusivo: Cidade Alerta acompanha atuação de máfia colombiana no interior de São Paulo

O Cidade Alerta descobriu a atuação da máfia colombiana no Brasil, no interior de São Paulo. Um grupo oferecia segurança, proteção, empréstimos e facilitações para comerciantes de um bairro, mas pouco tempo depois, esses empresários passavam a ser extorquidos por ele. Os colombianos chegavam a ir dez vezes por dia às lojas e empresas da região para fazer a cobrança, sempre com ameaças e intimidações. A milícia colombiana, chamada de “cartel caipira”, conta com participantes brasileiros que se apresentam como policiais. Três pessoas foram presas e a polícia trabalha para descobrir a origem do dinheiro emprestado e as ramificações do grupo.



