Exclusivo: Cidade Alerta entra no submundo do roubo de celulares no Brasil

O Cidade Alerta entrou no submundo do roubo de celulares no Brasil. Cerca de dois aparelhos são roubados por minuto no país e quase 3 mil são subtraídos por dia. Por ano, quase 1 milhão de celulares são roubados no Brasil. E, agora, a reportagem teve acesso ao caminho percorrido pelos telefones roubados e muitos vão parar em feiras livres. Veja como funciona o esquema de roubo de celulares em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!