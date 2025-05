Exclusivo: Cidade Alerta mostra ação de traficantes do PCC em alto mar; esquema envolve autoridades

O Cidade Alerta entrou no submundo do tráfico internacional de drogas. Criminosos brasileiros integrantes de uma facção criminosa encaminham drogas para vários países do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, através de pequenas embarcações como veleiros e lanchas, para não chamar atenção e fugir da fiscalização dos portos. Os criminosos também estavam preparados para conceder benefícios para presos. A polícia descobriu assinaturas eletrônicas de promotores de Justiça no celular da irmã de um dos traficantes, sem que os promotores soubessem. Eles usariam essas falsas assinaturas principalmente em plantões e fins de semana quando a fiscalização é menor.



