Exclusivo: Ex-braço direito de Marcola, Sandro Louco é flagrado planejando rebelião em presídio

Sandro Louco, ex-integrante do PCC e atual líder do Comando Vermelho, foi flagrado planejando uma rebelião e tentando obter um falso alvará de soltura com ajuda de um hacker. Isolado em uma penitenciária do Mato Grosso, ele havia pedido ao juiz para retornar ao regime normal, alegando mudança de comportamento, mas a polícia encontrou sete celulares e anotações detalhando o plano em sua cela. Condenado a quase 200 anos de prisão, Sandro é conhecido por fugas e por lucrar R$ 75 mil mensais em esquemas ilegais dentro dos presídios de Cuiabá.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!