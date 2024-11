Exclusivo: mulher acusada de envolvimento na morte do irmão pede para que parem de atacá-la

Rafael Magalhães, de 41 anos, morreu após ser espancado e, supostamente, jogado em um rio no bairro de Perus, zona norte de São Paulo. A irmã dele, Andréia, é acusada de envolvimento na morte do homem e conversou com o Cidade Alerta. Ela fez um apelo para que as pessoas parem de atacá-la nas redes sociais e pediu um tempo para assimilar o luto e cuidar do pai doente. Acompanhe!