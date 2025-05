Exclusivo: vídeos mostram MC Poze do Rodo se apresentando em festas que seriam do Comando Vermelho

O Cidade Alerta teve acesso a vídeos que mostram o MC Poze do Rodo se apresentando em festas que seriam comandadas pelo Comando Vermelho. Essas imagens estão sendo utilizadas como prova da acusação de apologia ao crime. O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, foi preso nesta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os frequentadores ostentam fuzis e outras armas de grosso calibre. Poze do Rodo é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Acompanhe.



